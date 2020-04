Farchioni blocca prezzi farina e altro

(ANSA) - GUALDO CATTANEO (PERUGIA), 01 APR - "Per aiutare gli italiani, nessun aumento, di nessun genere, del prezzo della farina, fino al 30 giugno 2020": è quanto promette in una lettera ai clienti il Molino Farchioni con sede a Gualdo Cattaneo in Umbria. Nata nel 1780, Farchioni è un'azienda familiare che produce olio, vino, birra e farina.

"Molti stoccatori, pur avendo molto prodotto nei propri magazzini, tendono a non soddisfare le richieste dei molini per speculare su possibili aumenti", si legge nella lettera.

"Facendo questo - continua la lettera - hanno già fatto lievitare le quotazioni dei grani, speculando in un momento in cui avremmo invece bisogno di quantitativi importanti per soddisfare l'incremento di richieste. Come spiegano i dati Nielsen, infatti, le vendite di farina nella Gdo hanno raggiunto dei numeri impressionanti (+186,5%) facendone, di fatto, il prodotto più richiesto in assoluto nel comparto agrolimentare, chiamato a garantire i rifornimenti in questa fase di emergenza da Coronavirus".