Donazioni a Caritas da vigili C.Castello

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 01 APR - "Anche se ci sono demandate alcune delle funzioni più ingrate - ma essenziali - dello stato di diritto, noi ci sentiamo soprattutto un presidio di sicurezza per il cittadino e nell'emergenza questo ruolo ha significato fare qualcosa di concreto, oltre ai doveri di ufficio, per i cittadini in difficoltà", così Joselito Orlando, comandante della polizia municipale di Città di Castello, spiega la donazione alla Caritas che il Corpo ha fatto attraverso una raccolta fondi tra lo stesso personale.

"Un gesto di solidarietà molto significativo" per l'assessore competente Luca Secondi, che sottolinea "il forte senso di appartenenza del Corpo verso il territorio e tutta la cittadinanza, fondata sul principio che tutti i componenti, graduati e non, sono al servizio della comunità e cercano di rappresentarla al meglio in ogni circostanza".