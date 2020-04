Con click in biblioteca Carducci

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 01 APR - La biblioteca Carducci di Città di Castello, chiusa per l'emergenza coronavirus, ha messo a disposizione un "ricchissimo" catalogo di risorse digitali attraverso il portale Mlol (MediaLibraryOnLine) la rete italiana di biblioteche digitali pubbliche, che mette a disposizione sia pubblicazioni protette da diritti, sia risorse ad accesso libero, selezionate dalla rete in collaborazione con i bibliotecari (oltre un milione tra ebook, audiolibri, immagini, mappe, banche dati, e-learning e app).

Il portale è accessibile con ogni dispositivo, compatibile con tutti i sistemi operativi e si avvale di apposite app.

Per il sistema bibliotecario umbro il servizio è messo a disposizione gratuitamente dalla Regione alle biblioteche pubbliche del territorio e vi può accedere qualsiasi utente che sia iscritto in biblioteca. La Carducci, seppur chiusa al pubblico, è raggiungibile telefonicamente al numero 0758523171 o via mail all'indirizzo biblioteca@cittadicastello.gov.it.

(ANSA).