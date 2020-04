Cartelli 'grazie' per operatori Gesenu

(ANSA) - PERUGIA, 1 APR - Spuntano cartelli di ringraziamento per gli operatori ecologici Gesenu. Affissi sui contenitori della spazzatura o sui muri in prossimità.

"Grazie a voi operatori per quello che fate... onore a voi!!! Grazie" si legge su uno di essi. "Grazie per non esservi mai fermati per noi", ancora. E "Grazie anche a voi che state lavorando", scritte tra gli arcobaleni e i cuori disegnati dai bambini e non solo.

La Gesenu ha sottolineato che nonostante l'epidemia di Covid-19 il servizio di igiene urbana "viene comunque regolarmente svolto, con un'assunzione di responsabilità e con senso civico inalterati".

L'azienda ha quindi deciso così di lanciare l'#unsorrisoperglioperatori e di invitare tutti i cittadini a donare agli operatori un piccolo gesto attaccando ai contenitori della raccolta differenziata un disegno o un messaggio come segno di solidarietà e apprezzamento per il loro lavoro. Gli utenti possono inoltre inviare le foto dei loro cartelli sulla pagina Facebook Gesenu. (ANSA).