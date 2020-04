Buone condizioni nata da positiva virus

(ANSA) - PERUGIA, 1 APR - Aspettando le coccole della madre (positiva al coronavirus), Margherita 24 ore dopo la nascita, assapora quelle dei medici dell'ospedale di Perugia. Le notizie cliniche sul suo conto continuano ad essere buone, secondo quanto riferisce il Santa Maria della Misericordia.

Anche oggi sono previsti due collegamenti via Skipe per permettere alla mamma ricoverata nel reparto di Malattie infettive di collegarsi con la struttura di Terapia intensiva neonatale. La responsabile della struttura, Stefania Troiani, ha comunicato che il monitoraggio dei parametri vitali della bambina sono buoni, così come i test eseguiti come da linee guida di casi analoghi. (ANSA).