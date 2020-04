Angelantoni dona macchinari a ospedali

(ANSA) - MASSA MARTANA (PERUGIA), 01 APR - Il Gruppo Angelantoni Industrie, attraverso la controllata Als Angelantoni Life Science, ha aderito all'invito di Confindustria Umbria per una raccolta fondi a favore del sistema sanitario. L'azienda di Massa Martana, dopo aver promosso una serie di iniziative per la tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti, ha donato una serie di apparecchiature ospedaliere.

In particolare, sono stati donati un congelatore a -86°C al dipartimento Malattie infettive, Fondazione Irccs Ca' Granda, ospedale policlinico di Milano; un frigorifero da laboratorio per lo stesso ospedale, centro trasfusionale e biobanca e una cappa a flusso laminare SterilSafe 72, per la manipolazione di materiale microbiologico, destinata al dipartimento di Chimica biologica e Biotecnologie dell'Università di Perugia. Il valore commerciale è di circa 25.000 euro.