359 aziende Ternano proseguono attività

(ANSA) - TERNI, 1 APR - Sono 359 le aziende della provincia di Terni che hanno comunicato alla prefettura la prosecuzione delle attività, nell'emergenza coronavirus, in quanto collegate a servizi essenziali, tre quelle che hanno chiesto di poter lavorare in deroga al decreto della presidenza del consiglio dei ministri, in quanto strategiche e/o a ciclo continuo. E' quanto emerso nella videoconferenza che si è svolta tra i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil e il prefetto Emilio Dario Sensi per aggiornare la situazione territoriale, come previsto da una circolare ministeriale. A riferirlo una nota unitaria delle tre sigle.

"L'insieme delle richieste - spiegano Cgil, Cisl e Uil - viene analizzato quotidianamente dalla prefettura insieme a Camera di commercio e Guardia di finanza, per verificarne la reale corrispondenza e il collegamento a servizi essenziali".