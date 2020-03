Positivi 12 ospiti residenza Alzheimer

(ANSA) - CASTEL GIORGIO (TERNI), 31 MAR - Sono 12, su 44 presenti, gli ospiti risultati positivi al Covid-19 in una residenza per malati di Alzheimer di Castel Giorgio dove, nei giorni scorsi, erano già stati riscontrati una decina di casi tra i dipendenti. Lo riferisce l'Usl Umbria 2, che ha svolto oggi una ispezione nella struttura.

Gli ospiti sono stati messi in isolamento con compartimentazione della residenza e degli operatori, per minimizzare i contatti.

Nella stessa struttura è deceduta una delle persone presenti, risultata positiva al coronavirus, mentre un altro ospite è attualmente ricoverato al Santa Maria di Terni.

Non sono stati segnalati casi di positività in altre residenze protette dell'orvietano.