Intervento Gruppo Grifo per emergenza

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - E' un bilancio che testimonia "la crescita della cooperativa" quello 2019 del gruppo Grifo Alimentare esaminato dal consiglio di amministrazione. Lo ha sottolineato il presidente Carlo Catanossi.

E' stato tra l'altro annunciato che il gruppo Grifo contribuirà, insieme alle altre cooperative del territorio, a un intervento di sostegno per dotare le strutture sanitarie di respiratori per l'emergenza. "Metteremo, inoltre, a disposizione delle famiglie in difficoltà alcuni prodotti di prima necessità attraverso le organizzazioni di assistenza agli indigenti" ha detto Catanossi. Obiettivi per i quali gli amministratori hanno deciso di devolvere i propri gettoni di presenza.

"Il bilancio - ha spiegato ancora Catanossi - permette di sostenere gli allevamenti umbri con un conguaglio sul prezzo del latte bovino e ovino conferito lo scorso anno che supera il milione di euro e che darà un'importante boccata di ossigeno garantendo reddito e liquidità alle imprese".