Dal primo aprile domande per Cigd

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - Si potranno presentare dalle ore 15 del primo aprile le domande per la cassa integrazione in deroga (Cigd) per il territorio della regione Umbria. Potranno chiedere l'ammortizzatore le imprese con le unità locali/operative site in Umbria i cui lavoratori subordinati sono stati sospesi in tutto o in parte a causa degli effetti economici negativi conseguenti all'emergenza sanitaria in atto.

Si tratta quindi dei datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

"Ci siamo attivati fin da subito - spiega l'assessore regionale Michele Fioroni - ancora prima della pubblicazione del decreto sui criteri del riparto della cassa integrazione che attivava la prima tranche, per favorire un accordo con le sigle sindacali e con le organizzazioni datoriali in modo da poter procedere quanto prima a garantire un'erogazione quanto più veloce possibile".