Dal Comune di Norcia fondi in più

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 31 MAR - Il Comune di Norcia ha stanziato fondi in aggiunta a quelli decisi dal governo per sostenere la solidarietà alimentare. A comunicarlo è l'amministrazione nursina, con il sindaco Nicola Alemanno che ha spiegato che "sono risorse subito spendibili", ricordando che "i fondi stanziati dallo Stato erano già previsti".

Mentre l'assessore ai Servizi sociali, Giuseppina Perla, ha rassicurato che "non lasceremo indietro nessuno". E così, rispetto ai 38 mia euro dello Stato, si arriva a un ammontare complessivo di circa 53 mila euro che il Comune stima "possano riuscire a soddisfare le esigenze di oltre 150 nuclei familiari".

I contributi saranno scaglionati in ragione della composizione del nucleo familiare fino ad un massimo di 400 euro a nucleo.