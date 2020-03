Clarisse, solo domande da condividere

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - "Probabilmente ciascuno di voi sta sperimentando una clausura forzata, che in qualche modo vi accomuna a noi!. Ai tanti 'perché?', che l'umanità si sta ponendo in questi giorni, non ci sono risposte da dare, ci sono domande e silenzi da condividere".E' quanto scrivono le sorelle Clarisse del Monastero di Sant'Agnese di Perugia, in una lettera (pubblicata nel loro sito: www.clarisseperugia.it), con la quale inviano un pensiero alla cittadinanza per assicurare la loro vicinanza, in questo periodo di dura prova a causa del Covid-19.

Alla loro quotidiana preghiera, le Clarisse aggiungono dei momenti di Adorazione eucaristica in più e il loro pensiero va a quanto fece santa Chiara di fronte all'incombere del flagello dei saraceni o alle truppe di Vitale d'Aversa che voleva espugnare Assisi. L'unica "arma" della Santa fu l'Eucaristia, sostenuta dalla preghiera.

Le Clarisse chiedono ai credenti di unirsi alla loro preghiera.