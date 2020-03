Quasi 400 iscrizioni corsi Scuola pa

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - Sfiorano quota 400 le iscrizioni ai prossimi due corsi online della Scuola umbra di pubblica amministrazione dedicati alla redazione degli atti amministrativi per la gestione delle gare d'appalto e allo smart working nella pa, diretta da Alberto Naticchioni.

Il corso "Approfondimenti sulla redazione degli atti amministrativi per la gestione delle gare di appalto e delle procedure di affidamento sottosoglia" registra infatti 194 iscrizioni. In aula virtuale Alberto Barbiero, esperto in materia di appalti e servizi pubblici locali, formatore e collaboratore de Il Sole 24 Ore.

Per domani, 31 marzo, si contano 197 iscrizioni al corso "Il lavoro nelle Pa nella fase di emergenza ed il lavoro agile o smart working". Interverranno Arturo Bianco, esperto in organizzazione e gestione del personale di Regione ed Enti, e Mauro Rapetti, responsabile Sistemi Informativi e Statistica del Comune di Torgiano.