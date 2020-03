Ospedale-Università insieme per tamponi

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - In tempi di emergenza, che hanno reso difficile anche il reperimento di reagente per i tamponi, il laboratorio di Virologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia, con la collaborazione dei ricercatori dell'Università, "ha continuato a garantire l'attività". Lo sottolinea la professoressa Antonella Mencacci che dirige la struttura.

"Grazie all'impegno di tutti i ricercatori - ha detto la prof. Mencacci - in attesa che, come promesso, entro dopodomani, ci vengano consegnati i kit, abbiamo messo a punto un metodo di lavoro che ci permette di essere autosufficienti nei giorni di attesa. Abbiamo coinvolto i colleghi dell'Università e abbiamo avuto una risposta al di sopra delle aspettative. Nell'arco di una notte siamo riusciti a reperire tutti i reagenti necessari e a individuare i ricercatori esperti capaci di eseguire manualmente la prima tappa della reazione molecolare per la quale le ditte produttrici non riescono a evadere celermente gli ordini". (ANSA).