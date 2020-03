Comune Terni valuta interventi fiscali

(ANSA) - TERNI, 30 MAR - Rinviato l'invio dei bollettini della prima rata della Tari, confronto aperto sulla Tosap con le categorie interessate: sono i provvedimenti presi o in fase di studio da parte del Comune di Terni in merito alle proroghe delle scadenze fiscali, oltre che su tasse e tariffe.

"Il Comune sta facendo e farà tutto quanto in suo potere per tutelare i cittadini in questa fase d'emergenza e nelle fasi successive, anche dal punto di vista economico" spiega in una nota l'assessore al Bilancio, Orlando Masselli. Che ricorda però che l'Amministrazione deve confrontarsi "con una situazione di emergenza nell'emergenza, come quella del dissesto dell'ente".

"La totalità delle entrate tributarie - sottolinea - è stata determinata nella dichiarazione di dissesto e risulta ad ora immodificabile in riduzione. Questa è la specifica situazione che ci differenzia dagli altri enti, salvo modifiche normative che in questa drammatica fase chiediamo e che auspichiamo, per non avere le mani completamente legate". (ANSA).