Twenty, 'piantati 150 alberi a Nova Levante'

(ANSA) - BOLZANO, 05 LUG - Tramite una donazione alla Ripartizione provinciale foreste, il centro commerciale "Twenty" di Bolzano ha sostenuto la piantumazione di 150 alberi nel comune di Nova Levante, su un'ampia area caratterizzata da estesi schianti causati dalle forti raffiche di vento della tempesta "Vaia" dell'ottobre 2018.

Gli alberi sono stati piantati a fine maggio 2023 e per la piantumazione sono stati selezionati larici, betulle e aceri di monte, tutte specie di origine locale con il seme che viene raccolto in proprio e a diverse altitudini e allevati in vivai provinciali. L'impegno era stato assunto in occasione del "World Cleanup day" dello scorso anno: in quell'occasione, collaborando con Decathlon, Seab ed i "ploggers" di Bolzano, il centro aveva organizzato una camminata sulle passeggiate lungo l'Isarco e zone limitrofe, promettendo di piantare un albero per ogni chilo di rifiuti raccolti. Erano stati raccolti 134 kg di rifiuti, consegnati alla Seab per lo smaltimento, grazie ai quali sono stati ora piantati 150 alberi.

L'azione, spiega una nota, "si inserisce in un programma più ampio di iniziative a tema sostenibilità promosse dal Twenty e portate avanti nel corso degli ultimi anni, con l'obiettivo di rendere la Galleria un luogo sempre più attento all'ambiente".

(ANSA).