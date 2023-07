Due parchi solari a Verona e Mantova per il Gruppo Sparkasse

(ANSA) - BOLZANO, 05 LUG - Il Gruppo Sparkasse punta al "raggiungimento della neutralità energetica, ovvero la compensazione delle emissioni atmosferiche generate, attraverso forme di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili". Lo afferma l'amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Sparkasse di Bolzano, Nicola Calabrò, annunciando la costituzione di Sparkasse Energy, società che produrrà energia "green" a copertura dei consumi energetici e delle relative emissioni di CO2 dell'intero gruppo.

Sparim SpA, società a cui è demandata la gestione del patrimonio immobiliare del Gruppo Sparkasse, ha acquisito la partecipazione totalitaria in una società che verrà denominata Sparkasse Energy, munita delle autorizzazioni amministrative per la realizzazione e la gestione di due parchi fotovoltaici, uno in provincia di Verona, l'altro in quella di Mantova, per una potenza complessiva di circa 8 Mega Watt, pari a quasi il doppio dei consumi annui di energia elettrica degli immobili ad uso strumentale - tre sedi centrali e 170 filiali - del Gruppo.

Il primo impianto potrà entrare in funzione all'inizio del 2024, mentre il secondo entro la fine dello stesso anno. "Stiamo acquistando i terreni, a destinazione produttiva/industriale, su cui svilupperemo i due parchi solari per una superficie complessiva di circa 12 ettari - riferisce Ferruccio avelli, direttore di Sparim ed amministratore unico di Sparkasse Energy - In accordo con Enel, effettueremo anche un importante intervento infrastrutturale che migliorerà l'elettrificazione della zona in cui opereremo. Con questa operazione, oltre a raggiungere gli obiettivi di carattere ambientale che ci siamo posti,andremo a stabilizzare, nelmedio-lungo periodo, il costo dell'energia che consumiamo con impatti positivi sul conto economico del Gruppo". (ANSA).