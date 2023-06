Nuova zona ricreativa lungo l'Isarco a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - I tre aspetti che rappresentano simbolicamente il progetto della nuova zona ricreativa lungo l'Isarco, inaugurata oggi (30 giugno) a Bolzano, sono racchiusi nei tre colori del nastro tagliato oggi dalle massime autorità presenti: il blu per la ricreazione, il verde ad indicare il valore ecologico dell'area e l'arancione, sinonimo di sicurezza.

Il 12 giugno scorso, il team di lavoro guidato dal caposquadra Erwin Marth ha allestito due piattaforme di circa 25 metri quadrati ciascuna sulla riva sinistra dell'Isarco, all'altezza del Giardino delle Religioni, posizionando alcuni tronchi d'albero come sedute. Da oggi la nuova area ricreativa sarà fruibile da tutta la popolazione. Lo sviluppo della città di Bolzano è strettamente legato ai tre fiumi, Adige, Isarco e Talvera", ha dichiarato Arnold Schuler, assessore provinciale alla Protezione civile, sottolineando l'importanza di garantire parchi fluviali nelle aree urbane, a stretto contatto con la natura. "La tutela dai rischi di inondazione è ora di competenza dell'Agenzia per la Protezione Civile che, oltre alle necessarie strutture di protezione, integra nel paesaggio urbano anche le zone ripariali", ha evidenziato l'assessore competente nel corso dell'inaugurazione dell'opera. (ANSA).