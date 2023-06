Fondazione Haydn, nasce il Cantiere culturale

(ANSA) - BOLZANO, 29 GIU - La Fondazione Haydn di Bolzano e Trento si è aggiudicata il bando nazionale Fondo Cultura indetto dal ministero della cultura e dà il via a "Cantiere culturale", un percorso di valorizzazione del patrimonio musicale che si svilupperà nel corso del 2023.

"Cantiere culturale - spiega una nota - esplora i valori centrali della Fondazione Haydn: da un lato apertura ai temi dell'inclusione sociale e della partecipazione di ogni tipologia di spettatori, dall'altro presenza capillare della musica sul territorio potenziando l'offerta culturale e la sua accessibilità in tutta la regione".

"Ci piace pensare a 'Cantiere culturale' come ad un 'work in progress' per costruire il futuro, che include progetti di digitalizzazione e di ascolto del pubblico, ma anche azioni per diffondere la musica in ogni angolo del territorio e modalità innovative di vivere i concerti", sottolinea Monica Loss, direttrice generale della Fondazione Haydn.

Il percorso di si sviluppa in sei interventi organici "accomunati dall'obiettivo - prosegue la nota - di rendere la Fondazione Haydn sempre più vicina e in sintonia con le esigenze del territorio e con le nuove potenzialità aperte dal mondo digitale. Sperimentando anche attraverso strumenti e modalità di fruizione innovativi, la Fondazione si propone di valorizzare il patrimonio culturale, di diversificare le esperienze di fruizione e di migliorare l'accessibilità dell'offerta musicale". (ANSA).