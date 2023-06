Unibz scala la classifica QS World University Rankings 2024

(ANSA) - BOLZANO, 28 GIU - La Libera Università di Bolzano migliora, rispetto allo scorso anno, la posizione nella classifica internazionale "QS World University Rankings 2024", situandosi nella posizione 641-650. Lo scorso anno era nella fascia 701-750.

Tra le università italiane, unibz si classifica al 19/o posto su 42 atenei partecipanti, con il Politecnico di Milano che si aggiudica il primo posto tra le università di casa nostra.

Quest'anno sono stati nove i criteri esaminati dall'agenzia di rating internazionale delle università QS per l'assegnazione dei punteggi. Oltre ai criteri, quest'edizione ha introdotto tre nuove metriche: "sostenibilità", "risultati occupazionali" e "rete di ricerca internazionale". Tra gli ambiti in cui unibz ha ottenuto i risultati più lusinghieri figurano il numero di professori dall'estero per facoltà e numero di citazioni per facoltà.

"Siamo soddisfatti del piazzamento della nostra università che sale nella considerazione di una delle più affermate agenzie di ranking a livello mondiale e premia i nostri sforzi nella didattica nella ricerca e nella terza missione - afferma il rettore, Paolo Lugli - siamo determinati a proseguire in questa crescita. Un territorio vive e prospera, con le sue aziende e la sua società, grazie all'internazionalità e all'innovazione e la nostra università trilingue ambisce ad essere il fulcro di questo sviluppo". (ANSA).