Piccole imprese dell'arco alpino a confronto con l'innovazione

(ANSA) - BOLZANO, 27 GIU - "La capacità innovativa delle imprese è fondamentale per affrontare la necessaria transizione energetica": Su questo punto hanno concordato trenta imprenditrici ed imprenditori provenienti da Alto Adige, Tirolo, Trentino e province di Belluno, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, che hanno partecipato al tradizionale incontro delle "Piccole imprese dell'arco alpino" ("Dolomites Area - Small Industry").

Ospiti della Gkn Hydrogen di Falzes, imprenditrici e imprenditori hanno discusso delle potenzialità dell'idrogeno.

"Si tratta di una tecnologia in cui l'Alto Adige presenta diverse eccellenze e che senza dubbio sarà strategica per affrontare la transizione energetica", ha spiegato nella sua introduzione il presidente della Piccola impresa di Assoimprenditori Alto Adige, Vinicio Biasi.

L'idrogeno come fonte energetica alternativa, la sua produzione e il suo stoccaggio sono stati poi al centro della visita allo stabilimento della GKN Hydrogen e del maso "Arieshof" di San Lorenzo di Sebato. Lo stabilimento di Falzes funge da centro tecnologico con competenze particolari legate a ricerca e sviluppo, design e produzione di impianti, progettazione delle applicazioni dei clienti e digitalizzazione degli impianti di idrogeno ed energia.

A chiudere il confronto è stato l'intervento di Andrea Bos, presidente dell'"Hydrogen Park" di Marghera, che ha sottolineato, riferisce una nota, "l'importanza di una strategia europea che promuova progetti innovativi legati all'idrogeno e dell'integrazione sistemica fra le Confindustrie del Nordest e dei Paesi confinanti, fondamentale per fare rete e garantire l'accesso alla molecola verde ai gasivori e alle grandi aziende". (ANSA).