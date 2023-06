Digitalizzazione, completato il progetto del Comune di Laces

(ANSA) - BOLZANO, 27 GIU - Il Comune di Laces ha completato con il progetto finanziato dall'Ue per la digitalizzazione delle reti infrastrutturali e di allestimenti di Infopoints con un budget totale approvato di poco meno di 400.000 euro. Il progetto è stato realizzato dall'amministrazione comunale di Laces in collaborazione con l'Associazione dei Comuni dell'Alto Adige.

L'obiettivo era quello di costruire un archivio digitale sostenibile e indipendente dell'infrastruttura comunale, il cui sviluppo futuro viene curato a livello sovracomunale e che avesse la necessaria compatibilità tra i comuni. Il lavoro di rilevamento a Laces e nelle sue frazioni è stato completato e i dati digitali sono stati trasferiti al software amministrativo.

I risparmi sui costi del software hanno reso possibile l'acquisto di diversi Infopoint, che sono a disposizione dei cittadini di Laces in varie località. Questi Infopoint forniscono un'ampia gamma di informazioni sul comune e consentono un rapido accesso ai servizi pubblici.

Nell'ambito del progetto, si è tenuta anche una sessione informativa per i cittadini per presentare la mappatura digitale delle infrastrutture, l'Infopoint digitale e il progetto LoRaWAN, il villaggio intelligente. Anche i dipendenti del Comune di Laces sono stati formati all'utilizzo delle informazioni ricavate dall'indagine sulle infrastrutture.

(ANSA).