Prende forma il nuovo radar meteorologico sul Monte Macaion

(ANSA) - BOLZANO, 26 GIU - Entro agosto sarà pronto il nuovo edificio che ospita il radar meteorologico sul Monte Macaion.

L'impianto tornerà in funzione nel prossimo autunno.

"La Provincia di Trento è al lavoro per ultimare i lavori di installazione del nuovo radar meteorologico sul Monte Macaion", sottolinea Michela Munari, direttrice dell'Ufficio provinciale meteorologia e prevenzione valanghe.

"L'impianto, sin dalla sua prima installazione, viene gestito congiuntamente dalle Province di Bolzano e di Trento ed è uno strumento indispensabile per il monitoraggio di temporali e forti precipitazioni, che trova impiego soprattutto nell'ambito della protezione civile", evidenzia l'assessore provinciale alla protezione civile, Arnold Schuler.

"A breve, dunque, verranno ultimati i lavori per la costruzione della nuova torre in cemento armato", riassume il responsabile del progetto Günther Geier. Entro agosto l'edificio dovrebbe essere pronto per sostituire la vecchia impalcatura in acciaio. Attualmente, Il "vecchio" radar viene utilizzato in parallelo. Ad agosto, invece, è previsto il collaudo definitivo del nuovo impianto. Successivamente, il dispositivo verrà nuovamente smontato e installato, pronto per entrare in funzione in autunno. L'installazione, prevista per settembre o agli inizi di ottobre, dipenderà dalle condizioni meteorologiche. "Durante l'estate i dati continueranno ad essere rilevati dai territori confinanti" spiega il meteorologo Günther Geier: da un lato, attraverso il radar svizzero installato sulla cima della Weissfluh, sopra Davos, dall'altro le rilevazioni saranno effettuate dal radar sul Patscherkofel, vicino a Innsbruck".

La nuova torre in cemento armato sul Monte Macaion è alta 16 metri, ha un diametro di cinque metri ed è realizzata in plastica bianca, al di sotto della quale è installata l'antenna parabolica con un diametro di quattro metri, il vero e proprio strumento di misurazione. Radar è l'acronimo di Radio Detection Ranging e significa anche rilevamento e riconoscimento di oggetti con onde radio. (ANSA).