La Valle vince il premio "Piccolo Comune Amico"

(ANSA) - BOLZANO, 26 GIU - Il Comune di La Valle, in val Badia, vince il premio "Piccolo Comune Amico", progetto realizzato dal Codacons - in collaborazione con Coldiretti, Aci, Anci, Enac, Symbola, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Uncem e il patrocinio del Ministero delle imprese e del Made in Italy - per promuovere lo sviluppo dei Comuni italiani con meno di 5mila abitanti.

Il Comune di La Valle - si legge in una nota - è risultato vincitore per le eccellenze nella sezione "Artigianato": nel Comune l'artigianato locale si è distinto negli ultimi 50 anni con lo sviluppo di molte attività a conduzione familiare (falegnami, decoratori, muratori, carpentieri, meccanici, ecc.) che, data la capacità e la bravura, eseguono incarichi a livello internazionale ed ottengono riconoscimenti. Un'eccellenza dell'artigianato rappresenta il ruolo delle donne che ha ritenuto di farsi conoscere con il progetto Eres tl'artejanat.

Il 12 luglio alle ore 9:30 si terrà a Roma presso il Palazzo Rospigliosi la premiazione finale di tutti i comuni vincitori del premio "Piccolo comune amico" che, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, saranno pubblicizzati sia attraverso la creazione di una Mappa interattiva, sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo. (ANSA).