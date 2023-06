Laghi balneabili, qualità dell'acqua sotto controllo

(ANSA) - BOLZANO, 21 GIU - Con l'arrivo dell'estate i laghi altoatesini sono tra le mete preferite di residenti e turisti.

"I laghi balneabili sono di un'importanza strategica per la nostra provincia", sottolinea l'assessore all'Ambiente ed Energia, Giuliano Vettorato. "Oltre all'aspetto legato al tempo libero, questi specchi d'acqua sono straordinari ambienti di vita per flora e fauna e vanno tutelati, per garantire la salvaguardia del nostro patrimonio naturalistico". Anche quest'anno la qualità dell'acqua di tutti gli otto laghi balneabili risulta eccellente, come si evince dai dati del monitoraggio, pubblicati online sul portale Ambiente della Provincia. "Questo è un importante servizio fornito dall'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima alla cittadinanza e ai nostri ospiti", sottolinea l'assessore Vettorato.

Le acque destinate alla balneazione in provincia di Bolzano sono otto: il lago Grande di Monticolo, il lago Piccolo di Monticolo, Caldaro, Fiè, Costalovara, Tret, Favogna e Varna.

"Come ogni anno, da aprile a settembre, nell'ambito dell'attività di monitoraggio viene effettuato mensilmente un campionamento delle acque di balneazione", spiega Alberta Stenico, direttrice del Laboratorio biologico dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima. "Quest'anno, grazie ad una stretta collaborazione con la Ripartizione Informatica e Informatica Alto Adige, è possibile visualizzare sul portale Ambiente della Provincia i punti di monitoraggio, i dati rilevati e il giudizio di balneabilità per ogni singolo lago cliccando su una mappa interattiva. Una novità molto utile soprattutto per chi desidera consultare i dati sullo smartphone", evidenzia Stenico. (ANSA).