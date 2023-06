Assistenza estiva, al via 500 proposte in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 17 GIU - Oggi iniziano le vacanze estive per oltre 90.000 bambini in età da scuola dell'infanzia e scuola primaria. Già lunedì prossimo alcuni di loro prenderanno parte a uno dei molti progetti estivi. Si va dai campeggi in alta quota alle settimane tecnologiche nella quali costruire dei robot, fino ai laboratori creativi. Numerose associazioni hanno elaborato nei mesi scorsi un programma variegato per il quale, spesso, era già possibile iscriversi fin dai primi mesi dell'anno. "I bambini attendono con ansia queste settimane, ma per molti genitori quasi tre mesi di vacanze estive rappresentano una sfida organizzativa. Le proposte di assistenza estiva sono quindi un importante sostegno alla conciliazione famiglia-lavoro, ma allo stesso tempo offrono a bambini e ragazzi l'opportunità di fare nuove esperienze, di rivedere gli amici e farsene di nuovi e di vivere momenti divertenti nella bella stagione", spiega l'assessora provinciale alla Famiglia, Waltraud Deeg.

Gli organizzatori dell'assistenza estiva possono contare sul sostegno economico della Provincia di Bolzano: attualmente l'Agenzia per la famiglia ha ricevuto richieste per circa 500 progetti e a tal fine prevede di stanziare oltre 17 milioni di euro. Vengono finanziate anche offerte speciali per bambini e ragazzi disabili: al momento sono state presentate 139 domande.

L'assistenza estiva si svolge in tutti e sette i Comprensori per un totale 113 Comuni altoatesini che offrono almeno una proposta di assistenza estiva alle famiglie locali. "Auguro a tutti i bambini delle scuole materne, agli scolari e agli studenti di trascorrere una piacevole estate e di vivere esperienze entusiasmanti nell'ambito dell'assistenza estiva. Assieme siamo riusciti ancora una volta a organizzare un ampio e vario programma in quasi tutto l'Alto Adige e desidero ringraziare di cuore tutti i partner coinvolti", conclude l'assessora provinciale Deeg. (ANSA).