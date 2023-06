È online il sito "Europa" della Provincia di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - È online il sito web Europa, dedicato all'omonima Ripartizione della Provincia autonoma di Bolzano. Nel portale trovano posto le sezioni dedicate ai finanziamenti europei (i programmi del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale FESR e del Fondo sociale europeo Plus FSE+, il programma di cooperazione Interreg VI-A Italia - Austria, il Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e il Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC), a EUROPE DIRECT Alto Adige (il punto di contatto tra la popolazione e l'Unione europea che informa sulle questioni europee e promuove il dialogo sui temi dell'UE), ai percorsi di formazione e apprendimento (corsi formativi e stage presso le istituzioni europee, un'offerta formativa gratuita rivolta a scuole, lavoratori e lavoratrici, giovani e chi è alla ricerca di un impiego) e alla politica europea di coesione (con la quale l'UE mira ad appianare le differenze economiche e sociali nelle regioni europee, rafforzare la coesione all'interno dell'UE e di ridurre le disparità in Europa), con una sezione di news e una mediateca ovviamente dedicate ai temi europei. (ANSA).