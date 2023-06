Autotest si regala un nuovo capannone per i suoi 40 anni

(ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - Autotest Südtirol, con sede a Fortezza, recentemente ha festeggiato i suoi 40 anni ed ha inaugurato il nuovo capannone produttivo.

Il nuovo capannone produttivo progettato senza colonne portanti interne offre la massima flessibilità di utilizzo. Che si tratti di magazzino stampi, manutenzione, logistica, assemblaggio o produzione, tutti i processi possono essere pianificati in modo ottimale ed efficiente. La superficie produttiva complessiva è aumentata così del 21% e quindi passata da 6.500 metri quadrati a 7.900 metri quadrati.

La storia di Autotest fondata nel 1983 a Lana da Joseph Unterholzner, si intreccia inevitabilmente con quella di Westan fondata da Albert Kaufmann proprio a Fortezza e poi venduta ad Autotest nel 2005. Da aprile 2022 Autotest Südtirol srl appartiene alla Aton Srl.

"Questo anniversario ha voluto essere un modo per dare unï identità chiara allo stabilimento di Fortezza. Oggi Autotest Südtirol con i suoi 110 collaboratori in Alto Adige rappresenta per tutto il Gruppo un centro di competenza per lo stampaggio ad iniezione, consolidandosi quale fornitore leader di particolari in materie plastiche per il settore automotive", rimarca Andrea Vantaggi.

Autotest Südtirol punta nel 2023 ad un aumento del fatturato del 25% raggiungendo così i 35 Mio. Euro annui, con l'obbiettivo di arrivare ai 50 Mio. entro il 2026. (ANSA).