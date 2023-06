Una rete per sviluppare le competenze tecnico-scientifiche

(ANSA) - BOLZANO, 15 GIU - L'Ufficio politiche giovanili della Provincia di Bolzano, Unibz e Arciragazzi hanno formalizzato una partnership a livello locale per promuovere l'approfondimento tra i giovani delle materie tecnico-scientifiche.

La nuova partnership punta a rafforzare tra le nuove generazioni del territorio le competenze e le conoscenze, soprattutto quelle digitali, nelle materie tecnico-scientifiche.

"Questa sinergia unica vuole stimolare la passione per la scienza e l'innovazione tra le ragazze e i ragazzi di oggi: i leader di domani. Si tratta di una collaborazione virtuosa per promuovere l'apprendimento di materie cruciali per l'innovazione", sottolinea l'assessore provinciale, Giuliano Vettorato.

Nell'ambito di questa collaborazione, viene presentato il Festival "Le Mille e Una Scienza", che si terrà dal 9 al 12 novembre 2023. L'evento offre l'opportunità per le giovani menti di conoscere le migliori pratiche nazionali e gli enti di ricerca scientifica presenti sul territorio. Saranno presenti esperti del settore, ricercatori e innovatori che condivideranno le loro esperienze e conoscenze attraverso conferenze, laboratori interattivi e dimostrazioni pratiche. (ANSA).