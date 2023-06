In servizio sui bus i primi tre diplomati alla Sasa Academy

(ANSA) - BOLZANO, 14 GIU - Dopo sette mesi di formazione, i primi tre partecipanti alla "Sasa Academy", il programma di formazione interna retribuita, hanno superato gli esami e sono in servizio sugli autobus "Con questa iniziativa vogliamo ottenere in futuro un maggior numero di autisti ben preparati e motivati per Sasa", afferma l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider. Negli ultimi sette mesi, i partecipanti alla "Sasa Academy" hanno ottenuto la patente di guida D e la carta di qualificazione del conducente, hanno frequentato corsi di lingua, di sicurezza e sulla gestione dei conflitti. Nei primi giorni, i nuovi autisti di autobus sono stati affiancati da colleghi esperti; ora stanno già lavorando autonomamente sulle linee urbane di Bolzano.

La presidente di Sasa, Astrid Kofler, è soddisfatta dei primi diplomati: "Con la "Sasa Academy" vogliamo ispirare nuovi dipendenti per questa professione, migliorare continuamente la qualità dei nostri servizi e legare gli autisti a Sasa a lungo termine". Attualmente sono 24 i partecipanti alla Sasa Academy: nei giorni scorsi, è iniziato un nuovo corso con dieci partecipanti. Sei partecipanti devono solo superare l'esame finale prima di poter iniziare, prossimamente, a prestare servizio sugli autobus di linea. (ANSA).