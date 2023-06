Festa della scuola italiana, premiati 227 studenti e studentesse

(ANSA) - BOLZANO, 14 GIU - "Siamo qui a celebrare i risultati ottenuti, ma vogliamo spronare tutte e tutti voi a proseguire su questa strada. Continuate a credere in voi stessi e non smettete di confrontarvi con chi vi sostiene in questo percorso". Lo ha detto l'assessore provinciale all'istruzione in lingua italiana, Giuliano Vettorato, intervenendo, a Laives, alla festa di fine anno della scuola italiana.

Per l'occasione, sono stati premiati gli studenti e le studentesse - le cosiddette "eccellenze" - che negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 hanno partecipato a concorsi regionali, nazionali o internazionali, ottenendo risultati di particolare rilievo. Vettorato si è congratulato con ragazze e ragazzi, sottolineando come la scuola si impegni a sostenere i talenti, in una collaborazione virtuosa con le famiglie. "Sono convinto che dal rispetto e dalla stretta collaborazione tra famiglie e docenti nascano le migliori opportunità per il futuro dei nostri studenti".

In totale sono stati premiati 227 studenti, Di questi, 63 hanno partecipato a concorsi nazionali o internazionali e si sono qualificati tra il primo e il terzo posto, mentre 80 hanno ottenuto piazzamenti dal quarto posto in poi. Inoltre, 84 studenti hanno conseguito una valutazione di 10 con lode agli esami di stato conclusivi del primo ciclo (scuola media) nell'anno scolastico 2021/22.

La Direzione istruzione e formazione italiana ha premiato anche undici scuole che hanno partecipato al concorso dedicato alla sicurezza in rete "Safer Internet Day". Un premio, infine anche alle "eccellenze" musicali e coreutiche delle prime tre scuole classificate al 53° Festival studentesco: il Liceo Scientifico "Torricelli", il Liceo Classico "Carducci" e l'IISS "Galileo Galilei" di Bolzano. (ANSA).