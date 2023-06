Fondo per le costruzioni in legno, approvati i criteri

(ANSA) - BOLZANO, 13 GIU - La giunta provinciale di Bolzano ha approvato i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie del nuovo Fondo per le costruzioni in legno. Quest'ultimo sarà alimentato, a partire dal 2023 e fino al 2030, con 1,2 milioni di euro l'anno.

"L'obiettivo di questa misura - sottolinea l'assessore provinciale alle foreste, Arnold Schuler - è promuovere un maggiore utilizzo del legno, materiale da costruzione locale, sostenibile e in grado di stoccare il carbonio a lungo termine, contribuendo al contempo alla sostituzione di altri materiali da costruzione con elevate emissioni di anidride carbonica".

I finanziamenti vengono erogati esclusivamente per edifici di nuova costruzione e opere a uso pubblico in legno o misto legno con una superficie lorda minima di 300 metri quadrati, o per il loro ampliamento o estensione di almeno 100 metri quadrati di superficie lorda aggiuntiva. Possono accedere al fondo gli enti pubblici territoriali come i comuni, le comunità comprensoriali e le amministrazioni separate di beni di uso civico e similari.

Il contributo ammonta a 500 euro per ogni tonnellata di carbonio sequestrato a lungo termine. Le domande con un importo inferiore a 25.000 euro non saranno finanziate; il finanziamento massimo ammonta a 200.000 euro per misura di costruzione. I contributi saranno stanziati sino ad esaurimento fondi. Per l'anno in corso, le domande possono essere presentate online (https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/bosco-legno-mal ghe/sussidi.asp) entro il 30 settembre. (ANSA).