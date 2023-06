Aziende altoatesine le più digitalizzate in Italia

(ANSA) - BOLZANO, 13 GIU - "Le aziende altoatesine hanno il più alto livello di digitalizzazione in Italia". Lo afferma la Camera di commercio di Bolzano sulla base di una valutazione dell'Istat.

"Secondo i dati Istat - riferisce una nota - le aziende altoatesine con almeno dieci dipendenti sono in testa alla classifica con un tasso di digitalizzazione del 74,1 per cento.

Seguono Sicilia e Lombardia, ciascuna con circa il 70 per cento.

La media italiana è del 60,8 per cento".

Solo nell'ambito "utilizzo di servizi di cloud computing", che permette di noleggiare risorse online, l'Alto Adige non è al passo con il resto delle regioni.

"Le aziende altoatesine si posizionano molto bene per quanto riguarda la digitalizzazione, ma dovranno restare al passo con il digitale anche in futuro. Tramite il reparto 'Impresa digitale - Pid' la Camera di commercio di Bolzano offre una serie di iniziative utili e un supporto professionale per promuovere la trasformazione digitale", commenta il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner. (ANSA).