Numero speciale di "nëus" dedicato ai Musei

(ANSA) - BOLZANO, 09 GIU - È stato pubblicato il secondo numero della nuova rivista della Provincia "nëus". Questo secondo numero è un'edizione speciale dedicata ai dieci Musei provinciali dell'Alto Adige con le loro 18 sedi e i loro 265 dipendenti.

"Questo numero vuole offrire una panoramica del lavoro dei Musei, ma anche mostrare ciò che si può vivere e ammirare nei Musei Provinciali dell'Alto Adige", scrive la direttrice dell'Azienda Musei provinciali, Angelika Fleckinger, nel suo editoriale.

In 32 pagine in italiano e tedesco - con inserti in ladino - i lettori imparano, tra l'altro, cose nuove sulla mummia del Similaun, Ötzi, scoprono il più giovane dei Musei provinciali, il Museo Eccel Kreuzer, conoscono le persone che hanno contribuito a plasmare il paesaggio museale dell'Alto Adige e apprendono cosa si studia nei Musei altoatesini. Questo numero della rivista della Provincia mette in evidenza anche la varietà dell'offerta dei Musei provinciali.

La rivista della Provincia, pubblicata dall'Ufficio stampa dell'Agenzia di stampa e comunicazione, viene inviata a tutti coloro che si sono abbonati o erano già abbonati ad una delle riviste della Provincia. L'attuale numero speciale è disponibile anche in tutti i Musei provinciali dell'Alto Adige. Inoltre, la versione online della rivista provinciale può essere consultata e letta sul portale delle news della Provincia. (ANSA).