Una classe internazionale presso il Liceo scientifico tedesco

(ANSA) - BOLZANO, 08 GIU - Presso il Liceo scientifico in lingua tedesca di Via Fago, a Bolzano, verrà istituita una sezione con l'inglese come lingua principale.

A partire, con tutta probabilità, dall'anno scolastico 2024/2025, l'insegnamento si svolgerà secondo le linee guida e le modalità dell'International Baccalaureate Organisation, un'organizzazione no-profit con sede a Ginevra, in Svizzera.

"Con l'istituzione di una classe internazionale presso il Liceo scientifico in lingua tedesca di Bolzano, da un lato rafforziamo l'offerta formativa in Alto Adige, dall'altro proponiamo un modello educativo riconosciuto a livello internazionale - afferma l'assessore provinciale, Philipp Achammer - Per il momento è prevista l'istituzione di una sola classe. Tuttavia, non escludiamo di ampliare l'offerta nel caso in cui la richiesta fosse elevata".

La maggior parte delle lezioni per il corso di studi internazionale, che aderisce al diploma IB Programme, vengono tenute in lingua inglese e seguono i programmi applicati dall'organizzazione IB. Di conseguenza, gli insegnanti delle materie devono essere in grado di dimostrare una conoscenza della lingua inglese di livello C1. (ANSA).