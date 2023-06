Alto Adige Pass, abolita la tassa di emissione di 20 euro

(ANSA) - BOLZANO, 07 GIU - Come per l'Alto Adige Pass, la giunta provinciale ha abolito la tassa di emissione anche per gli altri abbonamenti elettronici destinati alla mobilità pubblica in Alto Adige, come il Guest Pass, l'EuregioFamily Pass, nonché il Business Pass e l'Abo+ estivo.

"Fin dalla soppressione della tassa di emissione abbiamo registrato un aumento di richieste per l'Alto Adige Pass.

Eliminando quello che rappresentava, di fatto, l'ultimo ostacolo fisico, permetteremo a un numero ancora maggiore di persone di accedere al sistema di trasporto pubblico, in modo facile e conveniente", sottolinea l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider.

Tutti gli interessati possono richiedere la tessera, gratuitamente, sul portale südtirolmobil.

Rimane in vigore la tassa per il rilascio di un duplicato, in caso ad esempio di smarrimento della tessera. Come in precedenza, si applica la regola dell'avviamento interno, secondo la quale un pass usurato, che è stato ovviamente utilizzato per anni e che continua a essere utilizzato, sarà sostituito gratuitamente. Rimane anche la tassa di 20 euro per l'Abo+ e 65+: in questo caso non si tratta di una tassa di emissione una tantum, ma del prezzo dell'abbonamento annuale.

