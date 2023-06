Sasa a Barcellona per la presentazione dell'eCitaro fuel cell

(ANSA) - BOLZANO, 06 GIU - A Barcellona è in corso l'"Uitp global public transport summit", evento mondiale dedicato alla mobilità sostenibile, che vede la partecipazione del mondo dei trasporti, dell'industria, delle autorità e del trasporto pubblico. Presente all'evento anche la società in house della Provincia di Bolzano e dei Comuni di Bolzano, Merano e Laives, Sasa Spa.

Astrid Kofler, presidente di Sasa, ed il direttore tecnico Luigi Lugaro, hanno assistito all'anteprima mondiale del nuovo "eCitaro fuel cell" della Mercedes-Benz, di cui Sasa ha ordinato, attraverso una gara d'appalto pubblica, nove esemplari. Il modello "eCitaro fuel cell" si basa su un'alimentazione elettrica mediante batterie NMC 3 ad alte prestazioni, mentre la cella a combustibile - la cui potenza elettrica generata da idrogeno è pari a 60 kW - consente di prolungarne l'autonomia.

La consegna è prevista per fine 2023 o inizio 2024.

L'"eCitaro fuel cell" autosnodato ha un'autonomia ininterrotta di 350 chilometri e può ospitare fino a 128 passeggeri; la combinazione delle due tecnologie lo rende un mezzo ideale per le esigenze dell'Alto Adige.

"Sasa Spa è considerata una pioniera nel campo della mobilità a idrogeno. Negli ultimi anni - sottolinea l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider - la società ha effettuato importanti investimenti in questo settore e in quello della mobilità elettrica. Con l'acquisto di nove autobus 'eCitaro fuel cell' la tecnologia già in uso può essere ulteriormente ottimizzata. Al contempo, tale scelta rappresenta un passo importante per l'espansione della flotta a basse emissioni anche nel settore extraurbano". (ANSA).