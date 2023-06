Nel fine settimana torna Castelronda

(ANSA) - BOLZANO, 05 GIU - Il weekend del 10 e dell'11 giugno torna a Bolzano Castelronda, la manifestazione che esalta il Medioevo all'interno dei castelli del territorio. "Sei le location per decine di spettacoli e rievocazioni che emozionano I castelli sono un fiore all'occhiello di Bolzano. Una città che incarna con grande eleganza le atmosfere del Medioevo restituendo al pubblico un grande fascino", così gli organizzatori.

In questa cornice si inserisce la manifestazione Castelronda organizzata dall'Azienda di Soggiorno con la collaborazione di Sparkasse e delle associazioni turistiche di Andriano, Appiano e Chiusa che tornerà anche nel 2023. Un successo di pubblico con spettacoli sempre suggestivi che conta ormai una tradizione pluriennale. Migliorando di edizione in edizione. Sono sei location d'eccezione: Castel Roncolo, Castel Rafenstein, Castel Festenstein, Castel Hocheppan, Castel Boymont e Castel Trostburg. Spettacoli di corte, costumi d'epoca e allestimenti in stile living history i punti cardine di un programma articolato e vario per ogni castello coinvolto. (ANSA).