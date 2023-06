Marchio di qualità per 24 aziende di formazione altoatesine

(ANSA) - BOLZANO, 01 GIU - Ventiquattro aziende formative originarie delle scuole secondarie di secondo grado a orientamento economico dell'Alto Adige hanno ottenuto il "Marchio di qualità per aziende di formazione".

Le aziende di formazione sono organizzate in modo simile alle aziende reali. Gli studenti lavorano in reparti e trascorrono tre o quattro ore in un ufficio "open space" una volta alla settimana. Le singole aziende di formazione conducono affari fittizi tra di loro e spesso hanno partner commerciali all'estero. Mentre il denaro e i beni sono puramente fittizi, tutte le altre attività, come l'avvio degli affari e la fatturazione, corrispondono a pratiche commerciali reali.

Si intrattengono intensi rapporti commerciali con le imprese di formazione in vari Paesi, a volte anche in inglese e in italiano. Anche all'interno dell'Alto Adige esistono rapporti commerciali con le imprese di formazione al di là dei confini linguistici. (ANSA).