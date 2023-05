Mobilità ciclistica, 5 milioni per comuni e comprensori

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - I Comuni e le Comunità comprensoriali dell'Alto Adige che vogliono migliorare la qualità o ampliare le piste ciclabili di propria competenza possono richiedere, da ora e fino al 12 luglio 2023, i finanziamenti messi a disposizione dal Fondo europeo di sviluppo regionale che ammontano a 5 milioni di euro. L'Avviso pubblico per la presentazione dei progetti è stato firmato la scorsa settimana dalla direttrice della Ripartizione Europa, Martha Gärber, e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

"Per il nuovo periodo di programmazione - sottolinea il presidente della Provincia, Arno Kompatscher - i fondi totali messi a disposizione dal Fesr ammontano a quasi 250 milioni di euro, una cifra mai raggiunta prima d'ora. 48 milioni di euro saranno investiti a favore di una mobilità urbana multimodale e più sostenibile. Questo include l'ampliamento dell'infrastruttura ciclabile, per la quale sono stati messi a disposizione cinque milioni di euro, attraverso la presentazione di progetti". Il presidente precisa che "i progetti approvati saranno interamente finanziati con i fondi del programma".

Quest'ultimi dovranno essere realizzati entro la fine di settembre 2026.

Kompatscher ricorda, inoltre, che con questi 5 milioni di euro "i fondi per gli investimenti nelle infrastrutture ciclabili salgono a 18 milioni di euro". Inoltre, sono disponibili anche fondi europei del Pnrr per 13 milioni di euro.

"Quale aspetto cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del clima - commenta Daniel Alfreider, assessore provinciale alla mobilità - la mobilità ciclabile urbana è in cima alla nostra lista di priorità. I fondi europei disponibili per l'ampliamento e il miglioramento della rete ciclabile devono ora essere impiegati velocemente e con intelligenza". (ANSA).