Piantare siepi nella Giornata della Biodiversità

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - In occasione della Giornata della Biodiversità, l'assessora Maria Hochgruber Kuenzer ha piantato delle siepi presso il laghetto artificiale di Umes con gli alunni della scuola elementare Fiè allo Sciliar. Le siepi non sono solo un arricchimento estetico, ma hanno anche un alto significato nell'ecosistema: nella protezione di una siepe si forma un microclima favorevole, le siepi filtrano la polvere, lo sporco e i gas di scarico nocivi e hanno un effetto antirumore.

"Grazie alla loro composizione e struttura, i paesaggi di siepi sono tra gli habitat più ricchi di specie in assoluto", ha dichiarato Leo Hilpold, direttore dell'Ufficio Natura, in occasione della campagna di piantumazione di siepi presso il laghetto artificiale di Umes nei pressi di Fiè. Agli alunni della scuola primaria e agli altri interessati ha spiegato che le siepi sono l'habitat di uccelli come merli, capinere, verdoni, averle rosse, ciuffolotti e scriccioli, che costruiscono i loro nidi nelle siepi e vi allevano la loro prole. Anche i pipistrelli, i ghiri o i ricci si ritirano nelle siepi protettive e vi trovano cibo. Gli insetti trascorrono l'inverno nello strato protettivo della lettiera delle siepi.

"La forte pressione sui terreni utilizzabili nel fondovalle ha fatto arretrare fortemente le siepi in molti punti. Un motivo in più per dare l'esempio in occasione della Giornata della biodiversità. Sono lieta che oggi abbiamo celebrato la Giornata della biodiversità con molti bambini. Nella nostra società in rapida evoluzione, è necessario richiamare l'attenzione su questa giornata, per agire e inviare un segnale che è importante per noi. La natura è il nostro habitat e proteggere la natura è ciò che abbiamo fatto oggi.", ha dichiarato l'assessora provinciale, Maria Hochgruber Kuenzer.

Insieme al sindaco di Fiè, Othmar Stampfer, a Leo Hilpold, ai dipendenti dell'Ispettorato forestale di Bressanone, ai rappresentanti del Parco naturale Sciliar-Catinaccio e dei Comuni e delle associazioni turistiche dell'area dello Sciliar, sono stati piantati 25 arbusti delle specie sorbo, ciliegio corniolo, palla di neve comune, cespuglio di nocciolo, fusaggine, sambuco nero, pero di roccia e ciliegio piangente.

Questi arbusti autoctoni sono stati coltivati nel vivaio dell'Agenzia del demanio forestale. "È importante piantare arbusti autoctoni, perché i frutti degli arbusti non autoctoni non maturano e quindi non hanno valore per la fauna selvatica", ha detto Hilpold. Inoltre, gli arbusti selvatici autoctoni sono adattati alle condizioni climatiche dell'Alto Adige. (ANSA).