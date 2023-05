Emittenza: nominato il nuovo cda della Ras

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - Nella sua ultima seduta, la Giunta provinciale ha nominato il consiglio d'amministrazione della Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (Ras) e ha confermato l'attuale presidente del consiglio d'amministrazione, Peter Silbernagl, nel suo incarico.

L'imprenditore Markus Rabanser è stato confermato membro del consiglio d'amministrazione. Sono state nominate nuove consigliere d'amministrazione l'avvocata della Provincia Alexandra Roilo e Giovanna Valentini (direttrice del Servizio sportello patenti). Succedono alla direttrice dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Petra Mahlknecht, che non ha potuto essere riconfermata dopo tre mandati, e a Umberto Simone (direttore della Ripartizione Infrastrutture). Completamente nuova è la composizione del collegio dei revisori dei conti, che in futuro sarà presieduto da Martin Oberhammer, revisore dei conti e consulente fiscale di Brunico.

Gli altri due nuovi revisori sono Brigitte Pittschieler dell'Ufficio Bilancio e programmazione della Provincia e Andrea Alessi, revisore dei conti di Bolzano.

La Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (Ras) è stata fondata nel 1975 come ente pubblico della Provincia di Bolzano con il compito di fornire all'Alto Adige programmi radiofonici e televisivi provenienti da paesi esteri di lingua tedesca e ladina. Per la distribuzione dei 20 programmi televisivi e dei 22 programmi radiofonici, la Ras gestisce 120 postazioni ricetrasmittenti e circa 1000 apparati che servono alla diffusione dei programmi sul territorio ed al funzionamento della rete radiotelevisiva tramite ponti radio tra le postazioni. La Ras ha anche il compito di creare postazioni ricetrasmittenti comuni e di metterle a disposizione di tutti i servizi di comunicazione per contrastare la proliferazione delle antenne. Anche la digitalizzazione della televisione e della radio e la creazione di infrastrutture in fibra ottica e a banda larga in Alto Adige rientrano nell'ambito di lavoro della Ras.

(ANSA).