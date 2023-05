Euregio Campus Innsbruck, aperte le iscrizioni per 2023/24

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - Nell'autunno dello scorso anno i primi ospiti soo stati accolti nel nuovo "Campus Euregio" allo "Schlachthof" di Innsbruck, che ha a disposizione 25 spaziose unità abitative per un totale di 72 posti per studenti e giovani che seguono corsi di formazione professionale. La priorità sarà data a persone maggiorenni provenienti dall'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, che risiedono in uno di questi territori da almeno cinque anni e che studiano o seguono una formazione professionale a Innsbruck e dintorni. Le iscrizioni per il prossimo anno accademico 2023/24 sono già in corso: le domande possono essere inoltrate, attraverso Akademikerhilfe gestore del campus, all'indirizzo www.akademikerhilfe.at.

Appartamenti condivisi e attrezzati per due o quattro persone Con il "Campus Euregio" di Innsbruck, lo studio nell'Euregio (Tirolo-Alto Adige-Trentino) assume una nuova dimensione. Per la prima volta vi è a disposizione una struttura per studenti che riunisce sotto lo stesso tetto giovani provenienti dai tre territori che compongono l'Euregio. Il Campus dell'Euregio offre appartamenti condivisi arredati e comprensivi di sale comuni negli edifici ad angolo tra via Erzherzog-Eugen-Straße 25, 39 e Schlachthofgasse 14. Questi sono suddivisi in bilocali, trilocali e un quadrilocale. Le camere singole misurano tra i 14 e i 24 metri quadrati e sono dotate di letto, armadio, scaffale, scrivania e sedia da ufficio. Inoltre, gli appartamenti condivisi dispongono di cucina, bagno e anticamera e sono dotati di ventilazione del soggiorno, Wifi e vano cantina. La retta per i tirocinanti dell'Euregio varia tra i 415 e i 435 euro, a seconda delle dimensioni della stanza. A ciò si aggiungono i costi per l'elettricità e le spese di pulizia. (ANSA).