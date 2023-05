A Merano sorge la nuova sede di Alperia ed Edyna

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAG - Con la posa della prima pietra si è dato il via al cantiere per la costruzione delle nuove sedi di Alperia e Edyna di Merano, che sorgeranno in via Scuderie, in prossimità dell'Ippodromo e della stazione ferroviaria di Merano.

Si tratterà di due edifici separati, ma progettati insieme e dialoganti tra loro nel piano interrato destinato a parcheggio.

Questo sostiene una grande vasca d'acqua, poco profonda, dove gli edifici si specchiano e sembrano galleggiare; un'architettura che riprende gli elementi essenziali quali l'acqua e il verde, entrambi fonti di benessere ed energia, essi sono al tempo stesso elementi costitutivi della composizione architettonica e parte fondamentale della filosofia aziendale di Alperia, che mette tecnologia ed energia al servizio dell'ambiente. Gli edifici ospiteranno circa 300 collaboratori del Gruppo Alperia, oltre uffici, aree tecniche e magazzini di Edyna, la società di distribuzione del gruppo.

"Le nuove sedi di Alperia ed Edyna prendono forma. Il provider altoatesino investe ca. 30 milioni di euro nella costruzione, un investimento importante e sostenibile che crea un grande valore aggiunto per Merano e non solo", ha esordito Arno Kompatscher Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano.

Sorgeranno in un'area in località Maia Bassa, in una posizione strategica per la sua vicinanza con la stazione ferroviaria e la superstrada da Merano a Bolzano. "Sarà un'architettura iconica e riconoscibile, che diventerà il primo tassello di un parco urbano di una città di nuova concezione, una città più sostenibile dove spazi ricreativi, percorsi pedonali e aree di sosta, architetture residenziali e commerciali si integrano con il paesaggio circostante", è intervenuto Dario Dal Medico, Sindaco di Merano. "E un progetto fondamentale per il futuro della nostra città e siamo lieti dell'ottima collaborazione con Alperia." (ANSA).