Interesse per i nuovi mercati all'Export Forum di Idm

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAG - "Le esportazioni rimangono una forza trainante dell'economia altoatesina, con dati sull'export in crescita di anno in anno. Nelle loro attività, le aziende altoatesine non sono interessate solo ai Paesi vicini (Germania, Austria e Svizzera) ma anche a mercati più lontani. Questo offre loro ulteriori opportunità". Lo afferma Vera Leonardelli, direttrice del dipartimento "Business Development" di Idm Alto Adige che ha promosso "Export Forum", evento in due giornate con esperti di settore e consulenze gratuite con specialisti, per un totale di 25 Paesi trattati.

Secondo gli ultimi dati dell'Astat, nel 2022 le esportazioni dell'Alto Adige hanno raggiunto il valore record di 6.761 milioni di euro, con un aumento del 16,2% rispetto all'anno precedente. L'anno scorso sono state 2.162 le aziende altoatesine che hanno venduto merci all'estero. "Export Forum" è nato per aumentare ulteriormente questo numero e per fornire ai professionisti dell'export e ai neofiti informazioni aggiornate sui mercati internazionali.

"Al nostro Export Forum sono state richieste in particolar modo consulenze sui mercati scandinavi - riferisce ancora Leonardelli - ma anche sul Benelux e persino sui mercati più 'esotici' del Nord Africa e del Medio Oriente. Sono state molte le prenotazioni per gli esperti di questi Paesi".

Tra i mercati per i quali Idm ha offerto una consulenza personalizzata e gratuita, vi erano i principali Paesi di esportazione dell'Alto Adige - Germania, Austria e Svizzera - ma anche altri mercati europei, come il Regno Unito e l'Irlanda, l'Europa dell'Est e i Paesi baltici, nonché i Paesi scandinavi, i Paesi Bassi e il Belgio. I partecipanti hanno inoltre ricevuto informazioni su diversi mercati mondiali, come Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita, Marocco, Egitto, Turchia e Sud-Est asiatico. (ANSA).