Unibz, un premio per l'innovazione e la sostenibilità

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAG - La Libera università di Bolzano ha indetto il "Premio dell'innovazione per la sostenibilità 2023".

Alla competizione possono partecipare imprenditori ed imprenditrici (oppure collaboratori e collaboratrici di aziende) che abbiano progettato o realizzato soluzioni, prodotti o servizi innovativi per uno sviluppo sostenibile. Per concorrere all'assegnazione del premio le condizioni sono: che l'invenzione, lo sviluppo o la realizzazione del servizio si siano svolti nel periodo 2021-2023 e contribuiscano a uno o più dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) definiti dall'Onu (è possibile indicare un massimo di 3 Sdg), che l'azienda abbia sede in Alto Adige e l'invenzione, lo sviluppo o il servizio siano stati realizzati in provincia di Bolzano.

Il premio ha una dotazione totale di 10.000 euro lordi e sarà corrisposto ad un massimo di due vincitori o vincitrici. Se assegnato a più di una persona, il montepremi sarà diviso in parti uguali. Le candidature possono essere presentate indifferentemente in italiano, inglese o tedesco e inviate al vice-rettore alla ricerca, Johann Gamper, all'indirizzo e-mail rectorate@unibz.it entro il 30 giugno 2023.

"Siamo estremamente orgogliosi di poter bandire questo premio con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano e della Cassa di Risparmio di Bolzano - sottolinea il vice-rettore alla ricerca, Johann Gamper - vogliamo premiare quelle realtà produttive che, grazie alla loro innovazione, ci possano aiutare a ridisegnare, il futuro del territorio secondo criteri di responsabilità e sostenibilità". (ANSA).