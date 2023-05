Ingresso libero e programma speciale in 60 musei

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAG - Il benessere mentale e l'attenzione per l'ambiente sono i temi al centro della Giornata internazionale dei musei, che in provincia di Bolzano si terrà domenica 21 maggio. 60 le strutture museali dell'Alto Adige che offriranno le porte aperte e proposte gratuite per tutte le età.

La manifestazione viene promossa a livello internazionale da ICOM, il Consiglio internazionale dei musei, per valorizzare il significato sociale e culturale di queste istituzioni.

Dal 2020 la giornata supporta gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU, e in questa edizione si concentra su tre di essi: il benessere psichico per tutti, la lotta al cambiamento climatico e la tutela della biodiversità, riassunti nel motto "Musei, sostenibilità e benessere". A questo tema molte delle strutture museali aderenti ispireranno le loro proposte per il 21 maggio, per mostrare il proprio potenziale di luoghi in grado di favorire la salute mentale e la socialità della persona nonché di promuovere l'attenzione all'ambiente.

"La convinzione di fondo," spiega il presidente della Provincia e assessore ai Musei, Arno Kompatscher, "è che attraverso i programmi di mediazione, le mostre, il coinvolgimento della comunità e la ricerca, musei, collezioni e luoghi espositivi possano giocare un ruolo importante nel dar forma ad un futuro sostenibile. Grazie alla sua ricchezza di temi e all'elevato grado di impegno di chi ci lavora, il panorama museale altoatesino ha le caratteristiche giuste per raggiungere questo traguardo". (ANSA).