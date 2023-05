Fercam, fatturato 2022 per la prima volta sopra il miliardo

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAG - La Fercam, azienda altoatesina di logistica e trasporti, ha chiuso il 2022 con un fatturato record di 1,128 miliardi di euro, con un incremento del 19,6% rispetto all'anno precedente.

"È stato un anno pieno di incognite con interruzioni delle catene logistiche a seguito dei precedenti anni pandemici e della guerra in Ucraina, carenza di autisti e aumenti notevoli dei costi energetici - afferma l'amministratore delegato, Hannes Baumgartner - Tuttavia, la grande professionalità di tutti i nostri collaboratori ha permesso di chiudere l'anno 2022 con il migliore risultato di sempre in valore assoluto, registrando per il secondo anno consecutivo un aumento del fatturato a due cifre".

Anche le società estere dell'operatore altoatesino hanno registrato "ottimi risultati", riferisce l'azienda che cita, in particolare la filiale di Kiev, i cui collaboratori "hanno dimostrato grande resilienza e coraggio, rimanendo operativi anche nei momenti più bui della loro recente storia".

Gli investimenti, nel corso del 2022, si sono concentrati sull'ampliamento della rete distributiva aziendale con nuove aperture o ampliamenti di filiali a Como, Udine, Cuneo e Reggio Emilia mentre per il 2023 è previsto il completamento dei cantieri degli impianti ad Alessandria, Verona, Novara, Mantova, Modena, Padova e Cattolica.

"Nei primi mesi del 2023 abbiamo registrato una lieve flessione della domanda e in un panorama di generale incertezza anche il futuro del nostro settore sarà molto sfidante, ma i risultati conseguiti sono incoraggianti e dopo due anni di crescita esponenziale in situazioni di notevole difficoltà, siamo fiduciosi di affrontare positivamente anche l'anno in corso", conclude Baumgartner. (ANSA).