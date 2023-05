Corsa dei miracoli, 530 ragazzi aiutano correndo

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAG - Nelle prossime settimane, circa 530 ragazze e ragazzi di sei scuole primarie e secondarie ed un centro giovanile parteciperanno alla "Corsa dei miracoli" 2023, proposta da youngCaritas, per permettere di frequentare la scuola anche a loro coetanei in Macedonia, Kenya e Bolivia.

Per alunne e alunni della scuola secondaria di primo grado di San Candido, la corsa dei miracoli è partita già oggi. Il turno degli altri giovani atleti delle scuole primarie e secondarie, nonché di un centro giovani di Meltina, Santa Valburga di Ultimo, Prati e Sluderno scatterà invece nelle prossime settimane, mentre i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria "Archimede" di Bolzano hanno completato la propria corsa già in aprile. Infine, l'edizione 2023 della Corsa dei miracoli si concluderà il 9 giugno, con la performance dalla scuola primaria di Verdignes.

L'obiettivo che accumunerà tutti i giovani atleti è soltanto uno: correre in solidarietà a ragazze e ragazzi meno fortunati di altri Paesi. La sfida consiste nel completare il maggior numero possibile di giri di un circuito lungo un chilometro, in un tempo stabilito di 60 o 90 minuti. Parenti e amici dei giovani corridori si trasformeranno quindi in sponsor, donando una somma precedentemente concordata per ogni giro di corsa portato a termine.

Con il ricavato della corsa, ragazzi e ragazze potranno, quindi, sostenere negli studi altri loro coetanei meno fortunati, nel nord della Macedonia, in Kenya e in Bolivia. Ogni anno, anche grazie al contributo di questa iniziativa, la Caritas riesce a supportare oltre 500 minori nei progetti di sostegno all'infanzia che offrono la possibilità di frequentare la scuola per affrancarsi da miseria e povertà. (ANSA).