A Bolzano nuovi servizi demografici decentrati

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAG - Nell'ottica di promuovere e sostenere il processo di trasformazione digitale in atto, ossia la crescente digitalizzazione delle procedure amministrative e allo stesso tempo avvicinare maggiormente i diversi servizi comunali (tra questi in particolare quelli demografici) alla comunità cittadina, ad un anno esatto dall'attivazione nel quartiere Firmian dello sportello Digital Bz Point per un supporto ai servizi online dell'anagrafe (cambio residenza, certificati anagrafici, ecc.), l'assessore all'innovazione digitale, partecipazione e servizi demografici Angelo Gennaccaro ha presentato alcune importanti novità che riguardano l'attivazione e l'erogazione di nuovi servizi demografici decentrati nei diversi quartieri cittadini. Nuove opportunità che vanno ad affiancarsi all'offerta di assistenza sul territorio per facilitare l'utilizzo dei servizi digitali e promuovere sempre più l'utilizzo delle nuove tecnologie in funzione delle diverse esigenze.

La prima importante novità riguarda il Centro Civico Europa-Novacella dove, oltre ai servizi in presenza già erogati al cittadino, è attivo da oggi su prenotazione (BookBz) uno sportello per il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE).

Sempre da quest'oggi e sempre presso il Centro Civico di via Dalmazia, offerti senza prenotazione, assistenza e aiuto per le pratiche anagrafiche (certificati, cambi residenza, ecc.) alle persone ultra 70enni. Un servizio analogo già garantito anche nella sede centrale dei servizi demografici, ossia presso l'Anagrafe di via Vintler (non per la CIE).

L'assessore Gennaccaro ha annunciato che nei prossimi mesi (metà luglio 2023), saranno attivi altri due nuovi sportelli per il ri lascio della carta d'identità elettronica (CIE): nei Centri Civici di Gries e Oltrisarco. Per consentire la formazione del personale ed i lavori di installazione delle apparecchiature necessarie, il Centro Civico di Oltrisarco rimarrà chiuso al pubblico sino ad inizio luglio.

Altra novità comunicata stamane, riguarda invece i nuovi orari di apertura dei Centri Civici così uniformati: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, il giovedì sino alle 15.00.

(ANSA).